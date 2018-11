Spaziergang durch Franz Hohlers Lebenswerk

Wenn der Schulkollege einer Buchhändlerin nach Egg kommt, um Geschichten über sein Leben zu erzählen, ist das normalerweise nicht der Rede wert – es sei denn, der Schulkollege heisst Franz Hohler. Der Schweizer Schriftsteller, Kabarettist und Liedermacher Franz Hohler ist mittlerweile 75 Jahre alt und versucht die Anzahl seiner Auftritte von Jahr zu Jahr weiter zu reduzieren. Trotzdem hat er sich entschieden, mit seinem Programm nächsten Donnerstag nach Egg zu kommen.

«Es soll schliesslich für jeden Platz haben, der kommen möchte.» Marianne Beutler, Geschäftsleiterin des Buchzeichen Egg

Die Geschäftsleiterin vom Buchzeichen Egg, Marianne Beutler, liess dafür ihre Beziehungen spielen. «Franz Hohler und ich gingen beide in die selbe Schule in Olten und unsere Eltern waren befreundet. Darauf habe ich ihn angesprochen», so die Leiterin des Buchzeichen Egg. Er erinnerte sich tatsächlich noch an sie und ihre Familie und gab ihr kurz darauf seine Zusage für den Auftritt in Egg.