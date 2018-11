«Siehst du eine nackte Frau, behalt es für dich»

Trotzdem befürwortet Wunderli das neue Gesetz: Es könnten nicht alle Fälle von der Polizei gelöst werden, ist er überzeugt. «Wir Privatdetektive möchten keinen Polizeistaat, wir möchten, dass auch unsere Arbeit einen gesetzlichen Boden hat.» Wunderli hofft, dass nach diesem Gesetz weitere Regulierungen für den Detektiv-Beruf folgen werden – und seine Tätigkeit damit besser anerkannt wird. Was wiederum auch mehr lukrative Aufträge bedeuten könnte.

Die Privatsphäre des «Zielobjekts»

Im Dübendorfer Zentrum haben die angehenden Privatdetektive den Lockvogel bis zum Schluss der Übung nicht aus den Augen verloren. Machen sie sich Gedanken über die Privatsphäre des «Zielobjekts», wie die beobachtete Person im Jargon heisst? «Wenn jemand nichts zu verheimlichen hat, darf ihn eine Beobachtung nicht stören», findet Assistentin Sandy. Die Beobachtung müsse aber einen gerechtfertigten Grund haben.

«Du musst ja als Detektivin sowieso unsichtbar bleiben. Die Person erfährt nichts von der Beschattung.» Carolin, Detektiv-Schülerin und Dentalassistentin

«Wenn ich wüsste, dass mich jemand beobachtet, würde mich das stören», sagt Carolin, die von der bevorstehenden Überwachungs-Abstimmung noch nie etwas gehört hat. «Aber du musst ja als Detektivin sowieso unsichtbar bleiben. Die Person erfährt nichts von der Beschattung.»

«Wenn du eine nackte Frau siehst, dann behalt es für dich», sagt Eric, der Lastwagenfahrer. Detektiv Wunderli ist überzeugt, dass beobachten eine alltägliche und damit ganz normale Tätigkeit ist: «Wir beobachten tagtäglich unbewusst unsere Mitmenschen, nur so lernen wir einander näher kennen. Das kann man gar nicht abschalten.»

«Immer voll dabei sein»

Zurück im Schulzimmer, wo die Züge vor dem Fenster durchfahren und die Funkgeräte auf den Tischen liegen, fragt Wunderli: «Was habt ihr heute gelernt?» Sie hätten viele interessante Geschichten über den Detektiv-Alltag gehört, sind sich die Schüler einig. Und gelernt, wie man funkt und beim Beobachten undercover bleibt.

Dentalassistentin Carolin weiss jetzt auch: «Ich darf nichts einkaufen, wenn ich in einem Laden observiere.» Und Büroangestellte Helena sagt: «Man muss immer voll dabei sein, sonst ist die Zielperson schnell weg.»