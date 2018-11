Schulraumerweiterung spaltet die Gemüter

Die Gegner:

Der Bützi-Neubau ist umstritten. Gegen die Vorlage stellen sich die «Gruppe Transparenz in der Politik», die IG Schule im Dorf, die SP und die SVP. Am Projekt bemängelt wird, dass eine «transparente Gegenüberstellung der projektierten Neubaukosten im Bützi mit den Kosten einer alternativen umfassenden Sanierung und Erweiterung der bestehenden Anlage» fehle, schreibt die SP in einer Mitteilung. Dies findet auch die «Gruppe Transparenz in der Politik»: Die Stimmbürger könnten nicht über Varianten und Optionen entscheiden, obwohl es Elemente gebe, die nicht zwingend notwendig seien. Damit gemeint ist etwa die Dreifachturnhalle und die Tiefgarage. Dem pflichtet auch die SP bei. «Über die Hälfte des Betrages, also rund elf Millionen Franken, wird für den Bau einer zweiten Dreifachturnhalle eingesetzt», sagt Barbara Collet von der SP Egg. Der Blick aufs Wesentliche sei verloren gegangen. Die Planung des Bedarfs, beispielsweise anhand der Entwicklung der Schülerzahlen, ist für die «Gruppe Transparenz in der Politik» zudem nicht nachvollziehbar. «Unsere Erkenntnisse zeigen ein anderes Bild», so Kunz.

«Die Stimmbürger werden in den Abstimmungsunterlagen eingeschüchtert» Katharina Kunz von der «Gruppe Transparenz in der Politik»

Ein weiteres Argument der SP gegen die Vorlage ist, dass die gesamte Schulraumplanung auf der Schliessung von Schulstandorten basiere und für die Finanzierung Grundstücke verkauft werden müssten, die bisher den Schulen Egg gedient hätten. «Dies sollte wohlüberlegt sein und entbehrt nicht einer gewissen Ironie: Schulraum soll erweitert werden, indem man solchen veräussert», so Collet.

«Friss-oder-Stirb-Politik»

Katharina Kunz befürchtet zudem eine Steuererhöhung: «Durch die hohen Investitionen wird das Geld für andere notwendigen Projekte, beispielsweise die Erneuerung des Schwimmbeckens, nur noch durch Steuererhöhungen bereitgestellt werden können.» Man stimme zudem erst über die erste Etappe der Schulraumplanung ab. «Doch wir investieren bereits jetzt über unsere Verhältnisse.» Mit einem Nein sei es möglich, eine massgeschneiderte Lösung zu erarbeiten. «Die Stimmbürger werden in den Abstimmungsunterlagen eingeschüchtert mit der Drohung, dass bei einer Ablehnung Sofortmassnahmen mit Baracken ergriffen werden müssten. Diese Friss-oder-Stirb-Politik zeugt nicht von einer sorgfältigen, verantwortungsvollen Arbeit unserer Behörde», sagt Kunz.

«Die Hinteregger Primarschule stellt Lebensqualität für die Hinteregger dar, die nicht aufgegeben werden soll» Barbara Collet von der SP Egg

Für die SVP stehe zwar der Bau einer Dreifachhalle nicht in der Kritik, da ein grosser Bedarf der Sportvereine nachgewiesen werden könnte. Vielmehr bemängelt die Partei ebenso die hohe Investitionssumme von rund 23 Millionen Franken und die unklare langfristige Investitionsplanung.

«Die vom Gemeinderat angekündigte Konsolidierungsphase zugunsten gesunder Finanzen findet aufgrund weiterer geplanten Investitionen für die Schulhäuser im Zentrum und in Esslingen offenbar nicht statt», schreibt die Partei in einer Mitteilung. Unklarheiten bestünden auch beim Lernschwimmbad, das vermutlich in naher Zukunft saniert werden müsse. «In Anbetracht dessen, dass es in Egg bereits in den Jahren 2002 bis 2006 deutlich mehr Schüler gab als heute und, dass deren damalige Anzahl nur knapp unter den für das Jahr 2030 erwarteten Schülerzahlen liegt, erscheint das Projekt überdimensioniert», heisst es weiter.