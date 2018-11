Mutter will mit Dignitas sterben – am Ende ist auch Tochter tot

Eine 95-jährige Engländerin reiste 2016 nach Zürich. Sie wollte mit der Freitodorganisation Dignitas, mit Sitz in der Forch und einem Sterbehaus in Pfäffikon, aus dem Leben scheiden. Begleitet wurde sie von ihrer 58-jährigen Tochter. Wie die «Schweiz am Wochenende» berichtet, starb bei der Freitodbegleitung allerdings nicht nur die Mutter, sondern auch die Tochter.

Letztere erlitt laut Bericht im Sterbezimmer eine Hirnblutung. Dignitas bot einen Arzt auf, der die Anzeichen falsch deutete und der 58-Jährigen das Beruhigungsmittel Temesta spritzte. Er versetzte sie gemäss Rechtsmedizin damit in einen lebensbedrohlichen Zustand. Erst nach über sechs Stunden, als die Frau nicht mehr atmete, wurde sie ins Spital eingeliefert.

Verfahren gegen Arzt

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich hat gegen den Arzt am 25. August 2017 ein Verfahren wegen fahrlässiger Tötung eröffnet. Der Vorwurf lautet, dass der Arzt die falsche Diagnose gestellt und die Patientin nicht rechtzeitig ins Spital eingeliefert habe. Ausserdem habe die Beruhigungsspritze die Frau in einen lebensbedrohlichen Zustand versetzt.

Man könne zwar nicht «mit ausreichender Sicherheit sagen», ob der Arzt den Tod hätte verhindern können, er habe diesen aber «mindestens begünstigt», steht im Bericht des Zürcher Instituts für Rechtsmedizin.

Vor Gericht verweigert der Arzt die Aussage. Dignitas selbst ist sich keiner Schuld bewusst. Es handle sich um eine «menschlich tragische Gegebenheit und eine unvorhersehbare Situation», heisst es.