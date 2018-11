Vom «Gläschen in Ehren» zum chronischen Alkoholmissbrauch

Eine offene Weinflasche, ein paar zerdrückte Bierdosen und ein randvoller Aschenbecher stehen auf dem Salontisch. Im Regal daneben befinden sich Familienfotos neben leeren Schnapsflaschen. Auf dem Sofa sitzt ein einsamer Teddybär. Szenen wie diese findet man in tausenden Wohnungen in der ganzen Schweiz – es ist das Zuhause eines Süchtigen.

In diesem Fall befindet sich das triste Wohnzimmer jedoch in einem Mehrzweckraum in Lindau. Hier geht bis Ende November eine Ausstellung zum Thema «Sucht im Alltag» über die Bühne.