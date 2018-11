Treibjagd erschreckt Wanderin im Wald

Es hätte nicht unbedingt nochmals passieren müssen. Vor drei Jahren hatte Ursula Alayan im Wald bei Weisslingen den Schreck ihres Lebens davongetragen, als sie beim Joggen unverhofft in eine Jagd geriet. Wenige Meter neben ihr hatte sie damals ein paar aufgescheuchte Frischlinge, also junge Wildschweine, entdeckt. Aber Zeit, um sich an ihrem Anblick zu erfreuen, hatte sie nicht. Als ganz in ihrer Nähe Schüsse abgefeuert wurden, geriet die heute 55-Jährige in Panik: Sie befürchtete, dass auch sie ins Schussfeld der Jäger kommen könnte.