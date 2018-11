Maur rechnet mit Budget-Plus

Das Budget 2019 der Gemeinde Maur präsentiere sich zwar mit einem positiven Ergebnis, schreibt der Gemeinderat in seinem aktuellen Verhandlungsbericht. Dies jedoch «obschon es in Form des neuen Beitrags an den Bahninfrastrukturfonds eine weitere Lastenverschiebung» vom Kanton zu den Gemeinden gebe.

«Mit weiteren Lastenverschiebungen ist in den kommenden Jahren zu rechnen.» Gemeinde Maur