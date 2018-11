Künstler sind Einzelkämpfer, Musiker nicht

Am Donnerstagabend fand die Oberländer Kunstschau «Art-Tour» einen vorläufigen Höhepunkt. Auf der Bühne der «Krone» trafen sich fünf Vertreter (siehe Box) der Kulturszene zur offenen Podiumsdiskussion.

Swetlana Heger, Zürcher Hochschule der Künste, Direktorin des Departements Kunst & Medien und Leiterin des Dossier Internationales; Thomas Ineichen, Schulleiter Musikschule Zürcher Oberland; Prisca Passigatti, Fachstelle Kultur Kanton Zürich, lic. phil. Kultur in den Regionen; Martin Reukauf, Künstler und Präsident von Akku Uster und Christophe Rosset, Kulturbeauftragter der Stadt Wetzikon. Moderation: David Kilchör, Redaktor ZO Medien AG.

Dabei ging es um die Situation und den Stellenwert, den die Kultur und die Kulturschaffenden im Oberland geniessen. Und auch darum, warum die Musik eine so dominante Stellung in der Szene einnimmt. Während sich die Diskutanten in den meisten Themen einig waren, kam aus dem Publikum nicht nur Kritik an der Kulturförderung, sondern auch der Rolle der Medien.

Kunstszene ist vielfältig

Eins vorweg: Das Oberland scheint für Kunstschaffende attraktiv zu sein, darin waren sich die Diskutanten grossenteils einig. Als Anzeiger dafür hielt unter anderem der kantonale Anerkennungspreis her, den die Kulturfabrik Wetzikon diese Woche verliehen bekam. Im Oberland hätte sich eine rege Kulturszene entwickelt, hiess es da.

Diese sei durchaus vielfältig, meinte Musikschulleiter Thomas Ineichen dazu. Er zweifelte allerdings daran, dass sie in den letzten Jahren tatsächlich gewachsen sei. Vielmehr sei es wahrscheinlich so, dass durch Veranstaltungen und das Sichtbarmachen der Kultur, etwa durch Projekte wie die Art-Tour, auch kantonale Stellen auf das Oberland aufmerksam würden. Dadurch zögen auch Kulturschaffende ins Oberland, «das bietet grosse Chancen die hiesige Kulturszene noch vielfältiger zu gestalten», so Ineichen.

Zurückhaltende Zustimmung

Dem mochte der bildende Künstler Martin Reukauf nur bedingt zustimmen. Für Jungkünstler etwa sei das Oberland schlicht nicht attraktiv. «Wenn man jung ist, will man raus und sich vernetzen.» Die hiesige Kulturlandschaft sei zu überschaubar. «Als Jungkünstler würde es mich auch nach Zürich ziehen», sagte Reukauf. Schlussendlich sei das aber eine Frage der Haltung.

«Regionale Themen sind für Junge nicht abwegig.» Swetlana Heger, ZHdK-Departementsleiterin

Dem stimmten andere Votanten zu, denn Orte abseits der grossen Stadt hätten auch ihre Vorteile. Ein solches Bewusstsein setze sich bisweilen auch bei Jungkünstlern durch, meinte ZHdK-Departementsleiterin Swetlana Heger. «Regionale Themen sind für Junge nicht abwegig, viele Schüler haben etwa Ateliers auf dem Land.» Dort seien Schaffensräume erschwinglich, vor allem für grossformatiges Arbeiten. «Viele beschäftigen sich aber auch mit Fragen der Nachhaltigkeit», so Heger. «Nachwuchskünstler fragen sich, warum sie nach Indien sollen, wenn sie vor Ort etwas erschaffen können.»

Bildende Künstler sind Einzelkämpfer, Musiker nicht

Wie steht es aber um die existentielle Situation der etablierten Kunstszene? Einig war man sich, dass die Musik generell eine dominante Stellung innehat. Aber warum? Einfache Antwort: Musik passt zu allem, sie weckt Emotionen und ist akzeptiert. Tiefergehende Antwort: Musiker sind vernetzt, bildende Künstler nicht. «Künstler sind per se Einzelkämpfer», so Martin Reukauf.

Der Kulturbeauftragte der Stadt Wetzikon ist mit der Situation trotzdem weitgehen zufrieden: «Als ich meine Stelle angetreten habe, gingen 70 Prozent der Kulturgelder an die Musik.» Heute seien es noch 55 Prozent, eine Entwicklung hin zur Vielfalt. Für ihn sei es zu Beginn auch schwierig gewesen, sich mit anderen Künstlerszenen zu vernetzten, da sie im Versteckten gewirkt hätten. «Bis ich mich auf die Socken gemacht und gesucht, geredet und eingeladen habe.»

Raumangebot ist dürftig

Ein grösseres Problem sei aber das Raumangebot, da sei die Situation «nicht so super». Das provozierte die Frage, ob Rosset eine Stadtgalerie forderte . Ein Zwischenrufer aus dem Publikum tat dies lautstark, Rosset gab sich konziliant, fordern täte er nichts. Aber das Thema staatliche Kunstförderung war auf dem Tisch.

«Der Gegenwert für Kulturstellen ist grandios.» Prisca Passigatti, Fachstelle Kultur Kanton Zürich

Die Expertin dafür, Prisca Passigatti von der Fachstelle Kultur Kanton Zürich, meinte erstmal, sie sei um jeden gemeindeeigenen Kulturbeauftragen und jede kommunale Kulturkommission dankbar. «Dort, wo solche Stellen bestehen, hat Kultur generell einen höheren Stand.» Das koste zwar Geld, aber Gemeinden könnten sich in diesem Bereich beispielsweise zusammenschliessen. «Der Gegenwert für solche Stellen ist grandios», ist Passigatti überzeugt.

Misstöne aus dem Publikum

Die Publikumsrunde schliesslich kam mit mehr Misstönen daher. So wurde etwa die Vergabepraxis von Fördergeldern vonseiten Gemeinden und Kanton kritisiert. Auf viel Resonanz stiess auch die Kritik am Verhältnis der lokalen Medien zur regionalen Kulturszene. So sei die Berichterstattung im kulturellen Bereich dünn.

Ein Veranstalter meinte auch, es bringe ihm nichts, wenn erst nach dem Anlass ein Bericht in der Zeitung zu lesen sei. Ein anderer Votant wünschte sich, dass die Medien nicht als Moderatoren einer Kulturplatzdiskussion aufträten, wie sie es bei dieser Veranstaltung taten. Vielmehr sollten sie sich als Teilnehmer an der Diskussion beteiligen und nicht in die Vermittlerrolle «degradiert» werden.

