In Zürcher S-Bahnen wird es bald zwei Grad kühler

Wenn alle über hundert Fahrzeuge des Typs DPZ-plus - das ist die erste Generation der Zürcher S-Bahn - auf 20 Grad als Sollwert eingestellt sind, rechnen die SBB mit jährlichen Einsparungen von 1,6 Gigawattstunden. Dies entspricht gemäss Mitteilung vom Donnerstag dem Stromverbrauch von rund 400 Haushalten.

Die Umrüstung der DTZ-Züge (zweite Generation der Zürcher S-Bahn) erfolgt dann schrittweise ab Sommer 2019. Bei den Regionalverkehrs-Doppelstockzügen und den zur Hauptverkehrszeit eingesetzten Zügen laufen noch Abklärungen.

Ist die Temperatur in sämtlichen Fahrzeugen der Zürcher S-Bahn angepasst, könnten 3,7 Gigawattstunden Energie eingespart werden. Das wäre in etwa der Verbrauch einer Gemeinde mit 2200 Einwohnern.

Doppelblindbefragung mit erhellenden Resultaten

Die SBB hatten im Januar 2018 zusammen mit dem Institut für Gebäudetechnik und Energie der Hochschule Luzern einen ersten Versucht durchgeführt. Ziel war es, aufzuzeigen, ob im Winter eine Senkung der Solltemperatur in den Zügen des Regionalverkehrs Zürich von 22 auf 20 Grad den Fahrkomfort beeinflusst.

Dafür wurde bei einer DPZ-plus-Komposition in einzelnen Wagen die Temperatur von 22 auf 20 Grad gesenkt. In anderen Wagen blieb die Temperatureinstellung gleich.

Sowohl in den Wagen, in denen die Temperatureinstellung unverändert war, als auch in den Wagen, in denen die Temperatur gesenkt wurde, fanden Doppelblindbefragungen statt. Das heisst, weder die Passagiere noch die Befrager wussten, welche Temperatur eingestellt war. Die Mehrheit der Befragten befürwortete die Temperatursenkung.