Ein Vorgeschmack auf den Winter

Über der dichten Nebeldecke, die sich über das Flachland und diverse Täler gelegt hat, scheint die Sonne an einem oft wolkenlosen Himmel. Auf 2000 Metern über Meer ist es mit 8 bis 9 Grad milder als unter dem Nebel.

Im Laufe des Wochenendes wird der Hochnebel weniger kompakt und zäh. So kann man sogar im Flachland auf ein paar wenige Sonnenstrahlen hoffen. Zeitgleich wird es dafür in der Höhe weniger mild: Die Nullgradgrenze sink von 3200 Metern auf 2000 Meter. Doch auch in tieferen Lagen wird es kälter: In der Früh geht die Temperatur gemäss Meteonews 2 bis 3 Grad zurück.

Erste Schneeflocken?

Am Sonntag soll der Tag mit leichtem Frost, am Nachmittag steigt die Temperatur bis maximal 6 Grad. Gemäss der Meteorologen kann man bis zur Wochenmitte viele Wolken und daraus vielleicht ein paar Flocken erwarten.

Bis Donnerstag verlagere sich das Höhentief nach Westeuropa. Dies hat wiederum einen Temperaturanstieg zur Folge, der sich aber vor allem auf den Bergen und in Föhntälern bemerkbar macht. Im Flachland steigt die Temperatur nur unwesentlich.