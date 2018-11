Der neue Wetziker Weihnachtsschmuck leuchtet

Jetzt sind die «Wetziker Sterne» in der Stadt angekommen. Am Dienstagmorgen installierten Arbeiter die neue Weihnachtsbeleuchtung auf zwei Wetziker Kreiseln. Eingeweiht wurden die Sterne am Freitagabend an einem speziellen Illuminationsanlass. Die Jahre ohne offizielle Weihnachtsbeleuchtung in Wetzikon haben damit ein Ende.

Rund 300 Menschen standen beidseitig der Strassen um den Kreisel vor dem Stadthaus und bewunderten die neuen Sterne. Die Polizei sperrte den Kreisel in alle Richtungen für die Illumination der neuen Weihnachtsbeleuchtung.