«Das Vertrauen hat mehr und mehr gelitten, bis es schliesslich ganz zerbrach»

So gross die Vorfreude auf die Wiedereröffnung der Fischenthaler «Blume» auch war, die Vorwürfe der Gemeinde an die neuen Pächter sind grösser. Nach einer rund einjährigen Suche konnte der Fischenthaler Gemeinderat Nachfolger von Fausto Baggenstos präsentieren. Im monatlichen Newsletter schrieb er: «Das neue Wirtepaar bringt lange gastronomische Erfahrung in renommierten Häusern mit und ist für die künftige Aufgabe bestens gerüstet».