Wohnwagen hängt am Drahtseil

Eigentlich ist es um diese Jahreszeit eher still auf dem Campingplatz Wildberg. Aber am vergangenen Montag musste dringend ein Wohnwagen neu platziert werden, damit mehr Platz für Wintercamper entsteht, die wegen des Skilift in Wildberg überwintern.

Die Aktion benötigte einen Spezialkran, der den Wohnwagen an die neue Stelle hievt. Es war ein Unterfangen, das viel Fingerspitzengefühl erforderte. Die Firma E. Jucker AG aus Turbenthal übernahm diese spektakuläre Aktion.