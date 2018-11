Regierungsratskandidat Thomas Vogel zu Gast im «Rusticana»

Die FDP Seegräben lädt am 30. November zum traditionellen Adventsanlass ins Restaurant Rusticana im Aatal. Mit dabei ist dieses Jahr ein besonderer Gast – Regierungsratskandidat Thomas Vogel aus Effretikon. Der 46-jährige gibt dabei einen Einblick in seine politische Arbeit sowie seine Ziele und Ideen, für den Fall, dass er gewählt wird. Einen Einblick in den laufenden Wahlkampf und seine Kandidatur gibt ausserdem der Seegräbner Kantonsratskandidat Reto Steinmann.

Der Abend im «Rusticana» beginnt um 18.30 Uhr mit einem Apéro, um 19 Uhr folgt der offizielle Teil, um 20 Uhr das gemeinsame Nachtessen, das traditionell auf eigene Kosten geht. Wie immer sind auch Gäste herzlich willkommen. Anmeldungen sind erbeten via E-Mail an rs@relations-zh.ch.

FDP befürwortet die Seegräbner Budgets

An der Seegräbner Gemeindeversammlung vom 4. Dezember steht bei der politischen Gemeinde nur ein Geschäft an: der Voranschlag 2019. Dieser sieht bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 113 Prozent eine schwarze Null vor, genauer ein Ertragsüberschuss von knapp 80‘000 Franken. Die FDP Seegräben hat an einer erweiterten Vorstandssitzung zu diesem Geschäft, das von Gemeindepräsident Marco Pezzatti (FDP) vorgestellt worden ist, die Ja-Parole beschlossen.

Sie signalisierte auch ihre Unterstützung zu den vorgesehenen Investitionen, die im 2019 mit 2,26 Millionen Franken hoch ausfallen werden. Dies ist einerseits auf Verschiebungen beim Schulhausprojekt zurückzuführen, andererseits gilt es die Sanierung der Usterstrasse an die Hand zu nehmen.

Unbestritten war bei der FDP auch das Budget der reformierten Kirche. Auch hier wird mit einer schwarzen Null gerechnet: knapp 8000 Franken soll der Ertragsüberschuss betragen. Immerhin 190‘000 Franken sind für die Aussenrenovation der Kirche Seegräben vorgesehen. In erster Linie gilt es das Dach neu zu decken, doch auch der Putz hat eine Auffrischung nötig. Daher wird auch dieses Investitionsvorhaben, das als eigenes Geschäft zur Abstimmung kommt, unterstützt.

Eine Mitteilung der FDP Seegräben