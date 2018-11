Mit Luftakrobatik zum «Supertalent»

Tanzausbildung in New York

Die Leidenschaft für den schwindelerregenden Sport entdeckte Eggenberger während einer Tanzausbildung in New York. Nach einiger Zeit zog sie weiter in Richtung Montreal, wo sie sich von den Trainern vom «Cirque du Soleil» in der Luftakrobatik ausbilden liess. Täglich acht Stunden an sechs Tagen die Woche arbeitete Eggenberger um eine Vielzahl an Disziplinen in der Luftakrobatik zu erlernen.

Eigene Schule in Fällanden

Seit Anfang Februar führt Janine Eggenberger ihre eigene Schule für artistische Tänze in Fällanden. Im «Flyingdance» will sie Nachwuchstalente wie auch Laien in der Luftakrobatik fördern (wir berichteten).

Ob die Fällanderin mit ihrer Aufführung auf der Castingshow-Bühne überzeugen und sich die Buzzer der drei «Supertalent»-Juroren sichern kann, wird sich am Samstagabend zeigen.

Der Auftritt von Janine Eggenberger bei «Das Supertalent» ist am Samstagabend ab 20.15 Uhr auf dem Sender RTL zu sehen.