Dreister Pneuklau in Hinwil

Es gebe zwar eine Überwachungskamera, diese sei jedoch auf die Besucherparkplätze gerichtet und erfasse das Schiebetor nicht. «Meine Nachbarin hat zwei Personen in einem Lieferwagen gesehen, die ihr komisch vorkamen. Aber das sind alles Spekulationen», sagt Strähl.

Warnung auf Facebook

Die Pneus seien neu gewesen und hätten mit den Felgen einen Wert von fast 4’000 Franken gehabt. «Ich finde es wirklich tragisch. Nirgends ist es mehr sicher. Man rechnet doch nicht damit, dass in einer privaten Tiefgarage Pneus wegkommen.» Zumal es sich bei Reifen um schwere Gegenstände handle. «Das ist kein Blättchen, das man einfach in den Sack steckt.» Die zweifache Mutter hat den Diebstahl in der Facebookgruppe «Du bisch vo Hinwil, wenn...» gepostet. «Ich will andere vorwarnen.»

Radkasten oder zusammenketten

Laut Florian Frei, Mediensprecher der Kantonspolizei Zürich, sind Diebstähle aus Tiefgaragen nichts Ungewöhnliches. «Im Jahr 2017 ereigneten sich im Bezirk Hinwil fünf Einbrüche, bei denen Räder beziehungsweise Autopneus entwendet wurden», sagt er. Bis dato hätten rund 20 Prozent der Tiefgarageneinbrüche oder Einschleichediebstahle geklärt werden können. «Die Aufklärungsquote ist von diversen Faktoren, wie beispielsweise vorhandenen Spuren und Auskunftspersonen, abhängig.» Ausserdem könne sich die Zahl rasch ändern, wenn etwa ein Täter verhaftet werde, dem verschiedene Delikte nachgewiesen werden können.

«Im Jahr 2017 ereigneten sich im Bezirk Hinwil fünf Einbrüche, bei denen Räder, beziehungsweise Autopneus entwendet wurden.» Florian Frei, Mediensprecher Kantonspolizei

Die Kantonspolizei empfiehlt, Autopneus in Tiefgaragen in extra dafür vorgesehenen Radkästen zu deponieren oder zusammenzuketten. «Solche Diebe nehmen mit, was sie tragen können. Vier Pneus zusammen macht ihnen die Sache schwer.»

In der Tiefgarage Mosaik haben die Mieter reagiert. «Alle haben ihre Sommerpneus nun entweder gesichert oder dann an einem anderen Ort deponiert», sagt Brigitte Strähl.