Philippe Dick, die Anmeldefrist zum fünften ZO Dance Award läuft. Was gibts Neues?

Philippe Dick: An unserer Durchführung eigentlich nichts. Aber nebst der Stadt Zürich und dem Oberland wird es 2019 erstmals einen dritten Dance Award im Kanton Zürich geben, der in Kloten für die Unterländer über die Bühne geht. Das bedeutet auch, dass die Klassen aus dem Unterland nicht mehr nach Wetzikon kommen müssen.

Heisst das, dass der ZO Dance Award kleiner wird, da Sie die Unterländer verlieren?

Das versuchen wir zu vermeiden. Wir haben ja nach wie vor dieselbe Kapazität von 60 Gruppen und die wollen wir auch ausnutzen, zudem kamen dieses Jahr nur drei Gruppen aus der Region Unterland nach Wetzikon. Dieses Jahr waren insgesamt 53 Gruppen am Start. Als ich vor einigen Tagen auf die Anmeldezahlen für 2019 schaute, waren wir bereits auf 37. Und die Frist läuft noch einen Monat lang. Es ist sicherlich eine Herausforderung, aber ich denke, wir können 2019 wieder dieselben Werte erreichen wie dieses Jahr.

37 scheint ein guter Zwischenwert zu sein.

Das kann trügen, denn viele Klassen springen unterwegs wieder ab. Wir hatten für den Award im Frühling dieses Jahres 64 Anmeldungen, aber nur 53 Gruppen. Die Ausstiegsrate ist beträchtlich.

Weshalb?

Das Problem ist, dass so ein Projekt für eine Schulklasse zu Beginn toll klingt. Doch man arbeitet dann ein halbes Jahr daran - und in dieser Zeit gibt es Durchhänger. Täler der Tränen. Jede Gruppe, die am Ende auf der Bühne steht, durchlebt solche Täler. Diese braucht es, denn sie machen den Moment des Auftritts umso grossartiger. Man kann den Höhepunkt nur richtig geniessen, wenn man auch Tiefpunkte hatte. Aber in diesen Zeiten steigen viele aus.

Was kann man dagegen tun?

Wir bieten so genannte Coaches an. Uns ist bewusst, dass Lehrer solche Projekte je nachdem nicht alleine stemmen können. Es braucht Rhythmik, Tanzfähigkeiten, Storytelling, Musikbearbeitung - das kann nicht jeder Lehrer beherrschen. Von denen wird ja sonst schon verlangt, dass sie alles können. Deswegen bieten wir ihnen Hilfe an. Der Anspruch an die Lehrer beschränkt sich auf das, was sie ohnehin beherrschen müssen: Die Klasse führen. Solch ein Projekt braucht Leitung und Motivationskraft, insbesondere wenn die ganze Klasse mit über 20 Kindern mitmacht. Im Fachlichen können unsere Coaches unterstützen. Zudem bieten wir für die Lehrpersonen eine Weiterbildung an, um ihnen das Rüstzeug für eine Choreographie zu vermitteln.

Weshalb braucht es überhaupt Lehrer?

Wir haben immer wieder Anmeldungen von Schülergruppen, die das ohne Lehrer machen wollen. Wir bestehen aber auf die Begleitung einer Lehrperson, weil wir eben wissen, was hinter solch einem Projekt steckt. Wenn Sie in der Redaktion beschlössen, rasch eine Choreographie zu kreieren, würden Sie ohne Vorwissen und Begleitung auch scheitern. Wenn das nicht einmal Erwachsene können, dann Kinder erst recht nicht.

Was sagen Sie solchen lehrerlosen Gruppen?

Wir sagen, dass sie eine Lehrperson ins Boot holen müssen. Die Schüler beknien daraufhin teils ihre Lehrer. Wir hatten schon mehrfach Situationen, dass diese dann an unseren Infoabend kamen und die Sache an die Hand nahmen. Sie bedeutet Mehraufwand für Lehrpersonen. Aber der Gegenwert ist beträchtlich. Eine Tanzchoreographie verbindet Elemente von Ausdruck, Rhythmik und anderen Aspekten, die im Lehrplan 21 einen wichtigen Stellenwert geniessen.

Wie gehen Sie mit Abmeldungen um?

Wir versuchen sie natürlich zu verhindern. Ich frage zunächst, ob die Gruppe schon einen Coach beansprucht hat. Dies verneinen die meisten. So hoffe ich, dass ich dieses Angebot vermitteln und das Projekt retten kann. Das klappt auch immer wieder, aber dennoch ist die Absprungrate halt nach wie vor gross. Einige bleiben gar angemeldet, tauchen am Event dann aber doch nicht auf.

Stresst Sie das?

Das ist ärgerlich, da wir solchen Gruppen vielleicht hätten helfen können. Sie unterschätzen den Effekt, den der Auftritt auf dieser riesigen Bühne vor 3000 Zuschauern hat. Das ist kein Turnerchränzli im Dorf, das ist riesig. Wer das erlebt, wird es nicht mehr so rasch vergessen. Wer nicht, der verpasst eine einmalige Chance.

Der ZO Dance Award ist ein Tanzwettbewerb für Schüler, der am Samstag, 6. April 2019, in der Eishalle Wetzikon über die Bühne geht. Mitmachen können Teams aus Schul- und Sportklassen sowie freiwilligen Schulsportkursen aus den drei Oberländer Bezirken Uster, Pfäffikon und Hinwil sowie den Bezirken Meilen, Horgen, Affoltern a.A. und Dietikon. Anmelden kann man sich unter www.zo-danceaward.ch.