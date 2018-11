«Christkindli-Wärchstatt» löst den «Weihnachtszauber» ab

Seit 30 Jahren verwandelt sich das Areal der Gärtnerei Waffenschmidt gegen Ende des Jahres in eine vorweihnachtliche Landschaft. Dieses Jahr haben die Verantwortlichen nun eine «Christkindli-Wärchstatt» vorbereitet. Neu ist dieses Mal aber ein Jurten-Dorf, das sich inmitten beleuchteter Tannen befindet. In diesen Jurten und im Anbau zum Blumenladen bereiten die Veranstalter unter Hochdruck Aktivitäten für die Kinder vor. In den Vorjahren fanden die Besucher im Areal der Gärtnerei herkömmliche Holzstände vor.

Das Jurten-Dorf befindet sich im Areal der Gärtnerei Waffenschmidt (Im Berg 10). Diesen Freitag, 16. November, startet die über drei Wochen lange Schau.

«Am schönsten sind die Reaktionen der Kinder»

Hannes Waffenschmidt, Geschäftsführer Waffenschmidt

Hannes Waffenschmidt, Geschäftsführer von der gleichnamigem Gärtnerei, hofft denn auch auf viele Besucher. In der Vergangenheit sollen gemäss Veranstalter zwischen 15‘000 und 20‘000 Personen die verschiedenen Aktivitäten besucht haben. Und auch dieses Jahr wird an diversen Traditionen festgehalten: Grittibänz backen, Schokolade-Giessen, Kerzenziehen und Basteln. Zudem gibt es die Möglichkeit, eine Modelleisenbahn aufzubauen. Für glänzende Kinderaugen sorgt aber bestimmt die «Samichlaus-Wärchstatt».

Für Hannes Waffenschmidt ist vor allem die Begeisterung der Kleinsten immer wieder berührend: «Am schönsten sind die Reaktionen der Kinder, wenn sie aus dem Märliland kommen. Die Eltern, die als Kind bereits bei uns waren und uns nun mit ihren eigenen Kindern besuchen, erzählen uns oft tolle Geschichten oder Erlebnisse aus der Vergangenheit!»

Hinter dem Christkindli-Wärchstatt stehen verschiedene Lokalbetriebe, wie die Gärtnerei Waffenschmidt, der Ehriker-Beck und andere Unternehmen.

Die Öffnungszeiten sind:



Mittwochs von 14 bis 20 Uhr

Donnerstags bis Samstags von 14.00 bis 17.30 Uhr

Sonntags von 12 bis 17.30 Uhr



Während der Christkindli-Wärchstatt vom Freitag, 16. November, bis Sonntag, 9. Dezember, gelten für das Gartencenter und das Blumengeschäft die normalen Öffnungszeiten.