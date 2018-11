Wie weiter mit der Kirchenpflege Kyburg?

Emil Zehnder, Kirchenpflege-Präsident ad interim, ist zuversichtlich. Zusammen mit den drei Kirchenpflegerinnen hat er in den vergangenen Monaten alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die Kirchenpflege der reformierten Kirche Kyburg wieder zu vervollständigen. Seit den letzten Wahlen im April amtet diese mit nur vier, statt der vorgeschriebenen fünf Mitglieder.

Zuletzt musste die Kirchenpflege gar den zweiten Wahlgang vom 10. Juni verschieben, nachdem Kandidaten ausblieben. Und auch in der Zwischenzeit gestaltete sich die Mitgliedersuche für die Kirchenpflege nicht einfach. «Wir sind buchstäblich von Tür zu Tür gegangen», sagt Emil Zehnder. Man habe das Netzwerk der Kirchenpflegerinnen und der Pfarrerin Christina Reuter genutzt. «So konnten wir circa 20 Personen eruieren, die wir schriftlich angefragt haben.»

Zuversichtlich bleiben

Wie es mit der Kandidatensuche nun weiter gehen soll, will Zehnder an der Kirchgemeindeversammlung von heute Abend thematisieren. «Wir planen, im Februar einen zweiten Wahlgang durchzuführen.» Definitiv werde der Urnengang aber erst angekündigt, wenn die Kandidaturen bestätigt worden sind. Zehnder ist überzeugt, dass sich zwei neue Mitglieder, inklusive Präsidium, für die Kirchenpflege finden lassen. Nach Möglichkeit wolle er nicht länger als bis Ende Jahr Präsident bleiben. «Es ist Zeit, dass wieder jemand, der in Kyburg verwurzelt ist, das Zepter übernimmt.» Er selbst wohnt in Winterthur.

Emil Zehnder wurde per 1. Januar von der Bezirkskirchenpflege Pfäffikon als Interimspräsident eingesetzt (wir berichteten). Dies, als der amtierende Ruedi Morf aus gesundheitlichen Gründen zurücktreten musste und zwei der Kirchenpflegerinnen zuvor ihr Amt niedergelegt hatten. Grund für die personellen Fluktuationen waren Differenzen innerhalb der Kirchenpflege einerseits sowie mit der Pfarrerin Christina Reuter andererseits. Das Verhältnis in der Kirche Kyburg beschreibt Zehnder heute als gut. «Ich glaube, dass es uns gelungen ist, eine gewisse Gelassenheit und Ruhe in die Behördentätigkeit hineinzubringen.»



Es sei auch im Interesse der Kirchgemeinde, möglichst bald ein ordentlich gewähltes Präsidium zu erhalten. «Ich arbeite zwar zum niedrigsten Ansatz. Aber ein Milizpräsident käme die Gemeinde günstiger zu stehen.»

Wann wird fusioniert?

An der Kirchgemeindeversammlung von heute Abend ist neben der Verabschiedung des Budgets 2019 auch die Zukunft der Kirchgemeinde ein Thema. Die Kirchenpflege wird über den Stand der Dinge von «KirchgemeindePlus» informieren: Eine Projektgruppe hat sich mit der möglichen Fusion von Kyburg mit der reformierten Kirchgemeinde Illnau-Effretikon befasst. Eine zweite Projektgruppe wird Alternativen zum Fusionsprojekt präsentieren.

Entschieden sei aber noch nichts, wie Emil Zehnder sagt: «Es wird sicherlich noch ein paar Jahre dauern, bis eine Fusion oder eine andere Variante realisiert wird.» Zudem sei man in der Kirchgemeinde gespaltener Meinung, was eine mögliche Fusion betreffe. Es hätten sich mehrere Leute bemerkbar gemacht, die sich für eine selbstständige Kirchgemeinde einsetzen.

Die Kirchgemeindeversammlung findet heute Mittwoch, 14. November, um 20 Uhr in der reformierten Kirche Kyburg statt.