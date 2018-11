Umgebauter Volg wird neu eröffnet

In Ottikon bei Kemptthal leben nach der jüngsten Volkszählung 463 Einwohner. Ottikon ist also eher eine kleine Gemeinde. Die Grösse des Dorfes hat Volg und die Stadt Illnau-Effretikon trotzdem nicht davon abgehalten, einen hohen sechsstelligen Betrag in den Umbau der Volg-Filiale zu investieren. Konkret: Die Stadt Illnau-Effretikon, welcher die Immobilie gehört, beteiligte sich mit 150‘000 Franken an den Investitionen. Der Detailhändler Volg steuerte knapp eine halbe Million Franken zu.

Nach dem Umbau verfügt die Volg-Filiale an der Brunnacherstrasse 1 über eine neue Kühlung. Die alte musste nach 15 Jahren Betriebsdauer entfernt werden. Ausserdem wurden neue Vitrinen, Regale und eine Kassenanlage angeschafft. Der Eingangsbereich wurde erneuert und der Mauerverputz restauriert.

«Komplett neuer Laden»

Hanspeter Bühler, Volg-Bereichsleiter Verkauf Nord

Hanspeter Bührer, Bereichsleiter Verkauf verspricht: «Der Volg verwandelte sich nach dem Umbau in einen komplett neuen Laden.» Der Volg-Bereichsleiter hebt dabei den Convenience-Bereich hervor, der den gewandelten Bedürfnissen der Gesellschaft angepasst worden sei. Unter anderem werde die Sandwich-Auswahl erweitert, so Bührer.

Die grösste Änderung betrifft allerdings die Öffnungszeiten. Vor dem Umbau war der Laden drei Stunden über Mittag geschlossen. Nun hat er von Montag bis Freitag zwischen 6.30 Uhr und 19.30 Uhr durchgehend offen. Am Samstag ist der Volg zwischen 7.30 Uhr und 17 Uhr geöffnet. Diese Neuerung ist nicht zuletzt für Postkunden erfreulich, die in der integrierten Postagentur im Volg demnächst auch über Mittag Briefe und Pakete verschicken können.

«Dieser Volg ist der einzige Lebensmittelladen in Ottikon»

Ueli Müller, Stadtpräsident Illnau-Effretikon

An der Wiedereröffnung am Freitag ist auch der Stadtpräsident von Illnau-Effretikon, Ueli Müller (SP) anwesend. Er wird am Freitagabend eine kleine Rede halten. Müller erklärt seine Anwesenheit damit, dass er ein Zeichen für den Standort Ottikon setzen möchte. «Dieser Volg», so Müller, «ist der einzige Lebensmittelladen in Ottikon, sogar der einzige östlich der Kempt in unserer Gemeinde. Der Volg in Ottikon ist auch für die umliegenden Weiler und Höfe sehr wichtig. Auch für Kyburg ist er der nächstgelegene Einkaufsladen.»

Kein Rabatt, dafür ein Geschenk

Die Renovation war auch für den in Ottikon wohnhafte Kantonsrat Reinhard Fürst (SVP) eine Herzensangelegenheit. Seit mehr als 20 Jahren leitet er die «Lose Vereinigung zur Erhaltung von Volg und Post Ottikon». Fürst ist glücklich, dass der Betrieb der Volg-Filiale in Ottikon nie länger unterbrochen war. «Denn einmal geschlossen», so Fürst, «wäre eine Wiedereröffnung wohl kaum wieder erwägt worden.»

Einen Eröffnungsrabatt wird es am Freitag nicht geben, dafür «ein kleines Geschenk», wie aus dem Flyer von Volg zu erfahren ist.