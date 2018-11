Kaum Fragen, aber viel Wohlwollen

«Mmh, so fein», sagte die Zeller Werkvorsteherin Susanne Stahl (SP) am Montagabend im Engelburgsaal in Rikon, nachdem sie einen Schluck Wasser genommen hatte. Es war der Auftakt zur Informationsveranstaltung über das Projekt «Abwasserfreie obere Töss» und über die gemeinsame Anstalt, die das Projekt umsetzen soll und über deren Gründung die Bürger von Zell, Fischenthal, Bauma, Wila, Turbenthal, Weisslingen und Winterthur an der Urne befinden werden.