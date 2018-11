Die neue Wetziker Weihnachtsbeleuchtung ist da

Jetzt sind die «Wetziker Sterne» in der Stadt angekommen. Am Dienstagmorgen installierten Arbeiter die neue Weihnachtsbeleuchtung auf zwei Wetziker Kreiseln. Eingeweiht werden die Sterne am Freitagabend an einem speziellen «Illuminationsanlass». Die Jahre ohne offizielle Weihnachtsbeleuchtung im Wetzikon haben damit ein Ende.

Stefan Lenz (FDP), der Präsident der Genossenschaft Weihnachtsbeleuchtung, sieht dem Tag mit grosser Freude entgegen. «Jetzt geht es endlich los. Nun können wir zeigen, was unser Team in unzähligen Stunden mit Freiwilligenarbeit geschaffen hat.»