«Der Schellen-Ursli ist ein Kinderheld»

Unter den zahlreichen Musikstücken ist für die 25-Jährige ein bestimmtes Chanson ein ganz besonderes Highlight: «Beim Schlittensong muss ich aufpassen, dass ich ihn nicht selbst auf der Piste lauthals singe, wenn ich privat unterwegs bin.» Gemäss Paul Weilenmann können sich die Zuschauer nebst peppiger Musik zusätzlich auf viele «Schmunzelmomente» freuen.

Dialekt als Herausforderung

Einige Schwierigkeiten, mit denen die Truppe während den Proben konfrontiert war, sorgten ebenfalls für ein Lächeln auf den Lippen. «Der Bündner-Dialekt ist eine ziemliche Herausforderung», so die Bernerin Sarah Luisa Iseli. Für die Vorbereitung haben die Schauspieler extra Unterricht von einem Ortskundigen erhalten.

«Sie sollen sagen können: Heute habe ich den Schellen-Ursli getroffen.» Sarah Luisa Iseli, Hauptdarstellerin

Nicht nur die Sprache sondern auch die Kulisse kann zur Stolperfalle werden. Die Gruppe arbeitet mit einer Drehbühne. Auf einer Bodenscheibe sind Wände angebracht, die sich je nach Szene verschieben und neu anordnen lassen. Die Bedienung sei nicht ganz einfach, so Regisseur Paul Weilenmann. «Die Schauspieler müssen gut auf Stichworte achten. Sie können einander durch die verschiedenen Wände der Kulisse nicht immer sehen. Ihre Einsätze dürfen sie deshalb aber nicht verpassen.»

Sarah Luisa Iseli hofft auf einen glimpflichen Ablauf. Am meisten freue sie sich auf die Reaktionen der Kinder. «Sie sollen sagen können: Heute habe ich den Schellen-Ursli getroffen.» In ihrer Rolle könne die Schauspielerin auch selbst wieder Kind sein. Sie will ihren Emotionen freien Lauf lassen, wenn am Samstag zum ersten Mal der Vorhang aufgeht.

