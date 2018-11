Das ist das beste Lokal der Schweiz

Am Dienstagabend wurde im Zürcher Xtra das Essen zelebriert. Konkret wurden diejenigen gefeiert, die dafür sorgen, dass das Essen bei den Menschen zu Hause auf den Tisch kommt: Die Lieferdienste.

Am Peppaward, der dieses Jahr zum ersten Mal durchgeführt wurde, werden die besten Restaurant, die ihre Speisen auch ausliefern, gekürt. 57 Restaurants wurden in 19 Kategorien ausgezeichnet. Die Kunden der jeweiligen Restaurants sorgten für eine Nomination, eine dreiköpfige Jury bestehend aus Foodbloggerin Sylwina, Dominic Millioud, Country Manager von Eat.ch und Gault-Millau Koch Pascal Schmutz, kürten die defintiven Sieger.

Bestes Zürcher Restaurant liegt in Wetzikon

In den Kategorien «Best of Zürich» und «Best Restaurant» wurde das Wetziker Burgerrestaurant Big Burger nominiert. Zum «Best of Swiss» gekürt zu werden, erhoffte sich der Dübendorfer Cordonbleu und Schnitzelexpress.

Tatsächlich liess der Wetziker Big Burger seine Konkurrenz hinter sich und holte sich den Peppaward für das beste Restaurant Zürichs.

Einen guten Lieferdienst mache die Qualität, die Schnelligkeit und die Fähigkeit Trends zu erkennen aus, sagt Millioud. Dieses Konzept scheint Big Burger für sich beansprucht zu haben.

Kein Award für Dübendorf

Die Mitstreiter in der Kategorie «Best of Swiss» waren für das Dübendorfer Restaurant zu stark.

Der Cordonbleu und Schnitzelexpress ging leer aus, das Rennen machte Poulet Hochgenuss aus Sihlbrugg.

Bestes Restaurant: Big Burger

Dann auch schon die letzte und wichtigste Kategorie: Das beste Restaurant der Schweiz. Und wieder schlägt Big Burger zu und holt den Award ins Zürcher Oberland. Geschäftsführer Shefali Ismaili freut sich sehr über den Preis und ist überzeugt: Die Auswahl aus 54 Burger macht sein Erfolgsrezept aus.