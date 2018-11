Das halten Politiker von Täuberts Bundesratskandidatur

«Die Politik wird vor allem in Bundesbern von der älteren Generation dominiert.»

Leandra Columberg (19), Präsidentin der Juso Zürcher Oberland



«Ich finde es eine coole Sache, dass sich Junge engagieren. Denn die Politik wird vor allem in Bundesbern von der älteren Generation dominiert», sagt Leandra Columberg, Präsidentin der Jungsozialisten Zürcher Oberland. Tatsächlich gewählt zu werden, werde natürlich schwierig. Trotzdem stehe hinter dieser Kandidatur mehr als nur Spass: «Jungpolitiker sollen hinstehen und andere motivieren, sich zu engagieren», sagt die Dübendorferin.

«Für mich persönlich wäre eine Bundesratskandidatur aber nichts: Ich bin so links, dass ich im Bundesrat wohl nicht viel erreichen könnte. Doch ich finde, dass mehr junge Frauen in die oberen Politetagen gehören», so Columberg. Sie selber kandidiert im Frühling im Bezirk Uster für die Kantonsratswahlen.