Blocher spricht – Demonstration beendet

«Blochers Geschichtsdarstellung ist tendenziös», sagt eine Ustermerin, die an der Demo mitläuft. «Ich möchte nicht, das so etwas in der Stadt, in der ich wohne, unwidersprochen bleibt.» Die Demonstrantin bedauert es, dass die Rednerin nicht zu einem gewaltfreien Protest aufgerufen hat. Und sie finde es nicht in Ordnung, dass manche Demonstrierende vermummt seien.