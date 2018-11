Wetziker Kulturfabrik vom Kanton geehrt

In illustrer Gesellschaft empfing die Kulturfabrik auf der hauseigenen Bühne am Montagabend ihren kantonalen Anerkennungsbeitrag über 10‘000 Franken. Im Publikum sassen der Wetziker Stadtpräsident Ruedi Rüfenacht (EVP) und Kantonsratspräsidentin Yvonne Bürgin (CVP). Regierungsrätin Jacqueline Fehr (SP) schliesslich übergab den Kulturpreis, mit dem nun bereits zum zweiten Mal Institutionen ausgezeichnet wurden, die sich für die «Teilhabe möglichst breiter Bevölkerungskreise am kulturellen Leben engagieren», wie es in gutschweizerischem Beamtendeutsch heisst.