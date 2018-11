Walder verhilft bolivianischen Bauern zu einer besseren Zukunft

33 Jahre alt war André Vontobel, als er 1993 mit seiner damaligen Frau nach Bolivien auswanderte. «Ich wollte etwas bewegen im Leben», erinnert er sich zurück. «Ich wollte etwas gegen den Graben zwischen Arm und Reich tun.» Vier Jahre lang blieb das Ehepaar in Südamerika. Anfangs halfen sie in einem Gesundheitsprojekt mit, später an einer Universität. Dort ging es um Naturprodukte.

Interessante Getreidearten