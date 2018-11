Ustermer Schüler bekommen Notebooks statt Tablets

Die Primarschulpflege stösst bei den bürgerlichen Gemeinderäten weiterhin auf wenig Vertrauen. Dies wurde an der Gemeinderatssitzung vom Montagabend in Uster relativ schnell klar. Eigentlich hatte Primarschulpräsidentin Patricia Bernet für die Beschaffung der 1332 elektronischen Geräte für Medien- und Informatikunterricht einen Rahmenkredit von rund 1,26 Millionen Franken vorgesehen. Dazu kommen Kosten für Unterhalt und Ersatzbeschaffung von 566‘000 Franken bis ins Jahr 2021. Die bürgerlichen Parteien stellten sich diesen Plänen mit verschiedenen Anträgen entgegen.

«Das vorliegende Medien- und Informatikkonzept der Primarschule ist eine verpasste Chance, in die moderne Welt der Informationstechnologie für Schulen einzutreten.» Richard Sägesser, Gemeinderat (FDP)

Mit einem Antrag wollte die FDP-Fraktion einen Objektkredit von 600‘000 Franken für die Beschaffung der Geräte festlegen. Darin kritisiert die Partei die Anschaffungskosten von 920 Franken pro Notebook als zu hoch. In anderen Gemeinden habe man mit viel günstigeren Tablets sehr gute Erfahrungen gemacht.

Tablets statt Notebooks

Gemeinderat Daniel Pellegrini (FDP) sagte in seiner Rede: «Ein iPad würde mit Schutzabdeckung nur 350 Franken kosten.» Somit könne pro Schüler der Mittelstufe ein Gerät gekauft werden, statt wie von der Primarschule vorgesehen nur eines pro zwei Kinder.

Die Frage stelle sich, ob die Primarschule mit Notebooks richtig beraten worden sei oder, ob man den Mut haben müsste, auch mal etwas alt Bewährtes zu hinterfragen. «Stellen Sie sich mal diesen Raum vor, aber anstatt der Gemeinderäte sitzen da 8-jährige Kinder und vor jedem Kind steht ein 15-Zoll-Notebook. Ich glaube, die Kinder würde man gar nicht mehr sehen – da kann man sich auch gut dahinter verstecken», so Pellegrini.

Das vorliegende Medien- und Informatikkonzept der Primarschule sei eine verpasste Chance, in die moderne Welt der Informationstechnologie für Schulen einzutreten.

«Bill Gates, der Gründer von Microsoft, erlaubte seinen Kindern das Smartphone erst, als sie 14-jährig waren.» Anita Borer, Gemeinderätin (SVP)

SVP will Kredit kürzen

Den Rahmenkredit wollte die FDP zwar nicht antasten, aber mit einem weiteren Antrag dafür sorgen, dass die Bewilligung eines weiteren Objektkredites in die Zuständigkeit des Gemeinderates fällt. Die Partei möchte mit diesem Antrag eine Evaluation des Konzepts nach rund zwei Jahren zuhanden des Gemeinderats erwirken. Darin sollen insbesondere die Erfahrungen mit den beschafften Geräten aufgezeigt und Schlussfolgerungen für die weiteren Beschaffungen gezogen werden.

Drastischer ging die SVP-EDU-Fraktion vor. Mit drei Anträgen wollte sie direkt den Rahmenkredit angreifen. So sollten für den Kindergarten keine zusätzlichen Geräte angeschafft werden. Gemeinderätin Anita Borer (SVP) sagte in ihrem Referat: «Bill Gates, der Gründer von Microsoft, erlaubte seinen Kindern das Smartphone erst, als sie 14-jährig waren.» Bewegung in der Natur, diese mit allen Sinnen zu erleben und das spielerische Lernen sollen im Kindergarten im Vordergrund stehen.

Im zweiten Antrag wollte Borer, dass nur Lehrpersonen ab einem Pensum von mindestens 50 Prozent ein Notebook zur Verfügung gestellt würde und nicht bereits ab einem 35-Prozent-Pensum. Denn die meisten Lehrpersonen besässen bereits ein Gerät, das sie sowohl privat als auch geschäftlich nutzen, so Borer.

Anträge Chancenlos

Eine Halbierung der vorgesehenen Geräte für Schüler der 1. bis 6. Klasse wollte die SVP-EDU-Fraktion mit ihrem dritten Vorstoss erreichen. Die Schulen könnten so zuerst Erfahrungen mit der neuen IT-Ausrüstung sammeln. «Bereits jetzt auf eine Vollausrüstung zu setzen, ohne zu wissen, ob es in diesem Umfang nötig ist, ist weder ökonomisch noch ökologisch sinnvoll», sagte Borer.

Somit stellten sich die Bürgerlichen mit insgesamt fünf Anträgen gegen die Weisung der Primarschulpflege: Alle wurden abgelehnt. Dies weil die Mitteparteien und die Linken dagegen waren. Dem Rahmenkredit wurde schliesslich mit 20 Ja- zu 12 Nein-Stimmen zugestimmt. Gemeinderätin Larissa Weile (Grüne) bescheinigte der Primarschule, bei der Gerätewahl und der Geräteanzahl sorgfältig evaluiert zu haben. Ausserdem habe sich im Vergleich mit anderen Gemeinden gezeigt, dass Uster bei der Anzahl Geräte im Mittelfeld rangiere. «Es gibt also durchaus Gemeinden, welche mehr Geräte pro Schüler zur Verfügung stellen», so Weile.

Beschlüsse des Gemeinderats



Der Kreditabrechnung zur Beschaffung eines sogenannten Hubsteigers für die Feuerwehr hat das Parlament einstimmig genehmigt.



Mit 20 zu 12 Stimmen hat der Gemeinderat dem Rahmenkredit zum Pädagogischen Medien- und Informatikkonzept zugestimmt.



Der Geschäftsbericht der Energie Uster AG wurde ­­­­­­­­­­­einstimmig genehmigt.



Das Postulat von Hans Denzler (SVP) zur Förderung einheimischer Produktion und Ernährung wurde mit 32 zu 0 Stimmen überwiesen.



Das Postulat «Einführung einer (beratenden) Kommission für den öffentlichen Verkehr für Uster und die Region» von Paul Stopper (BPU) wurde mit 30 zu 4 Stimmen abgelehnt.



Das Postulat «Uster als solidarische Stadt» von Salome Schaerer (SP), Florin Schütz (SP), Patricia Morf (SP) und Meret Schneider (Grüne) wurde mit 18 zu 16 Stimmen abgelehnt.