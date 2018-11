TV Weisslingen: Kein Aufwand gescheut

Unter dem Motto «Dä Öpfel gheit nöd wiit vom Ross» findet die diesjährige Abendunterhaltung des Turnvereins und der Damenriege Weisslingen statt. Dabei wollte man einmal etwas Neues versuchen, wie der Präsident Thomas Rüegg in seiner Schlussrede kundtat. Und die Überraschung ist ihnen vollends gelungen. Statt die gewohnten Bänke und Tische stellte man in einem dreitägigen Aufbau eine Tribüne in die Mehrzweckhalle in Weisslingen.

Die spezielle Stimmung und die in die Länge gezogene Manege nutzen die Turnerinnen und Turner für teils spektakuläre Aufführungen. Ob an den Ringen, am Barren, oder mit purerer Muskelkraft und Taktgefühl zeigen sie ihr ganzes Können. Ein spezielles Highlight bildet die Vorführung aus der Kombination von Minitramp und einem eigens für die Unterhaltung angeschafften Spickbrett. Dabei scheinen die Turner nahezu schwerelos in der Luft zu schweben. Gespickt mit witzigen Sketches und einer Abschlussparty im Dirty-Dancing-Stil wird die Unterhaltung abgerundet und ist jedenfalls ein Besuch wert am nächsten Wochenende.

(Roger Rüegg)