Manuel Burkart von Divertimento greift in Abstimmung ein

Die Abstimmung über den Baukredit in der Höhe von 23 Millionen Franken für die Erweiterung der Schulanlage Bützi sorgt in Egg für geteilte Meinungen – in der Bevölkerung, aber auch zwischen und innerhalb der Parteien. Die Gegner haben nun ein prominentes Gesicht erhalten: Der Hinteregger Manuel Burkart vom Cabaret-Duo Divertimento ist gelernter Primarlehrer und spricht sich öffentlich gegen die Vorlage aus.