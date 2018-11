Eine Kreuzfahrt mit dem TV Ried

Turnnummern, Theater, Tanz und eine Tombola: Das ist das diesjährige Chränzli des Turnvereins Ried, das unter dem Motto «Kreuzfahrt» läuft. Gestartet ist das Programm in der Walder Turnhalle Ried am vergangenen Samstag, weiter geht es am Freitag, 16. November um 20 Uhr und dann am Samstag, 17. November ebenfalls um 20 Uhr. Am letzten Tag wurden allerdings bereits alle Tickets schon verkauft.