Ein Regenbogen ohne Regen

Regenbogen entstehen, wenn sich das Sonnenlicht in den Regentropfen bricht. Das weiss jedes Kind. Umso mehr rieben sich viele Oberländer die Augen, als sie am Montagmorgen gegen 8 Uhr einen Regenbogen am Himmel ausmachten. Denn: Von Regen war da keine Spur. Am Himmel gab es lediglich einige dunklen Wolken zu sehen.

Sichtbar war der Regenbogen insbesondere von diversen Gemeinden im Bezirk Hinwil aus. Der Redaktion wurden etwa Fotos aus Seegräben und Bäretswil zugestellt, aber auch im Tösstal konnte man einen Blick auf das Naturphänomen erhaschen. Tiefer gelegene Regionen bekamen davon nichts mit, da sie zu jenem Zeitpunkt noch im Nebel lagen.

Laut Cédric Sütterlin von MeteoNews ist am montäglichen Regenbogen ohne Regen nichts Sonderbares auszumachen. Denn geregnet habe es sehr wohl zu jener Zeit. Höher gelegene Webcams, etwa jene auf dem Pilatus, würden das eindeutig belegen. «Der Niederschlag war jedoch teilweise vom Boden nicht oder nur schwer als solcher zu erkennen.» (kö)