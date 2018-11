Die Rabenkrähe Johnny, die eigentlich Charlie heisst

Dank des Artikels von «20Minuten» kam es genau so – jemand rief bei der Zeitung an. Wie es sich herausstellte, heisst «Johnny» in Wirklichkeit «Charlie» und hat, nur wenige Kilometer entfernt, ein zweites Zuhause – und eine zweite «Rabenmutter» –, die Nachts auf seine Rückkehr wartet. Tagsüber hat er freien Auslauf.

Mit dieser Wendung ist Ursula Hug sehr zufrieden. «Ich hätte mir nichts Besseres wünschen können. Ich weiss jetzt, dass er gut aufgehoben ist und ich habe eine neue Bekannte dazu gewonnen. Das ist ein glückliches Ende.»