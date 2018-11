Blocher: «Das ist falsch und bösartig»

Herr Blocher, der Titel Ihres Vortrages vom Dienstag in Uster lautet «100 Jahre Generalstreik – ein Dank an Bevölkerung, Behörden und Soldaten». Einige dieser Soldaten erschossen am 14. November 1918 in Grenchen drei Personen. Ist ein «Dank» an die Ordnungstruppen im Zusammenhang mit dem Landesstreik wirklich angezeigt?