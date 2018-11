Abfallverordnung kommt noch nicht vor Ustermer Gemeinderat

Gestern hat der Ustermer Gemeindepräsident entschieden, die Abfallverordnung auf eine der nächsten Ratssitzungen zu verschieben. Das schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Der Stadtrat habe das neue Gebührenreglement zur Abfallverordnung zurückgezogen. Die Stadt muss erst das aktuelle Reglement anpassen (wir berichteten).

Einfamilienhausbesitzer werden entlastet

Dabei soll die Differenz der Grundgebühren von Personen in Wohnungen und Personen in Einfamilienhäusern verkleinert werden. Wie Karin Fehr, Abteilungsleiterin Gesundheit der Stadt Uster, sagt, dürfte sich die Neuberechnung zu Gunsten der Einfamilienhausbesitzer auswirken, die somit weniger Abfallgrundgebühren bezahlen müssten. Auch will Fehr die Ende Jahr erhobenen Bevölkerungszahlen für die Überarbeitung des Gebührenreglements nutzen, um die Berechnung möglichst genau zu machen, so Fehr.