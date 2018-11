Kindergarten Bettswil wird aufgehoben

Aus «baulichen und pädagogischen Gründen» will der Bäretswiler Gemeinderat den Kindergartenstandort Bettswil aufgeben. Dies schreibt er in einer Medienmitteilung. Die Kindergartenklasse soll demnach mittelfristig in die Schulanlage Maiwinkel integriert werden. Hintergrund des Entscheids ist die vom Gemeinderat ausgearbeitete Schulstandort- und Schulraumstrategie 2018 bis 2035. Ende Oktober verabschiedete der Gemeinderat das entsprechende Papier, das in zwei Workshops gemeinsam mit der Schulpflege, den Schulleitungen und Vertretern der Verwaltung erarbeitetet wurde.

Gemäss Mitteilung ist die Verlegung des Kindergartens noch während der Legislaturperiode 2018 bis 2022 geplant. Im Schulhaus Maiwinkel sollen auch künftig drei Primarschulklassen in der Aufteilung 1./2., 3./4. und 5./6. Klasse unterrichtet werden.

Tagesbetreuung konzentriert

Die verabschiedete Strategie stütze sich auf die voraussichtliche mittel- bis langfristige Schülerentwicklung und das Entwicklungspotenzial der bestehenden Schulliegenschaften, schreibt der Gemeinderat in einer Medienmitteilung. Berücksichtigt worden seien auch die erwarteten zukünftigen pädagogischen Anforderungen und die Betreuungsbedürfnisse.

Der Gemeinderat erwartet für die nächsten Jahre offenbar kein grosses Bevölkerungswachstum. Er geht davon aus, dass der bestehende Schulraum mittel- bis längerfristig genügen wird. Schwankungen der Schülerzahlen könnten mit den vorhandenen Reserven in den Klassen und mit den diesen Sommer erstellten Provisorien aufgefangen werden.

Am bisherigen Modell mit den drei Kindergarten- und Primarschulstandorten – Adetswil, Dorf (inklusive Oberdorf) und Maiwinkel – will der Gemeinderat festhalten. Auch die zentrale Lösung für die Sekundarstufe habe sich in der Vergangenheit bewährt. Die schulische Tagesbetreuung will der Gemeinderat grundsätzlich auf den Standort Schule konzentrieren und weiterentwickeln.

Weitere Liegenschaften folgen

Die anstehenden Ausbau- und Sanierungsarbeiten hat der Gemeinderat mittels Portfolio-Technik priorisiert. Noch in der laufenden Legislatur will er das Lehrschwimmbecken Letten und die Turnhalle der Schulanlage Adetswil sanieren.

Nach der Schulstandort- und Schulraumstrategie will die Behörde bis zum kommenden Frühling eine vergleichbare Raumstrategie für die übrigen Gemeindeliegenschaften erstellen. Erst dies erlaube eine ganzheitliche Sicht, so der Gemeinderat.