Fussgänger zieht sich Schulterverletzung zu

Am Samstag, kurz vor 23 Uhr, ereignete sich in Winterthur am Katharina-Sulzer-Platz 1 ein Verkehrsunfall mit Körperverletzung. Ein 29jähriger Lenker eines Lieferwagens fuhr aus einem Parkfeld heraus und touchierte dabei mit der hinteren rechten Fahrzeugseite einen 20-jährigen Fussgänger, welcher sich neben dem Fahrzeug befand.

Der Fussgänger zog sich durch den Anprall leichte Schulterverletzungen zu, wie die Stadtpolizei Winterthur informiert. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.