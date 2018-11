Ein Kubus für den Faltigberg

Anfang Woche kündigte die Stiftung der Zürcher Reha-Zentren die öffentliche Auflage des kantonalen Gestaltungsplans für das Reha-Zentrum in Wald an. Am Freitag wurde dieser dann publiziert. Nun ist erstmals im Detail bekannt, wie die Zukunft des Walder Faltigbergs aussehen könnte.