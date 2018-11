Der Treppensprint zum Schloss Kyburg verlangte alles ab

Unmittelbar vor der Ziellinie beinhaltet der Kyburglauf die grösste Herausforderung: 450 Treppenstufen über eine Distanz von 1,3 Kilometern gilt es zu überwinden. Für die 37. Austragung am Samstag wurde bei diesem traditionellen Streckenabschnitt erstmals eine Zeitmessung installiert. So weiss nun jeder der 600 Teilnehmer in den unterschiedlichen Kategorien, wie schnell er diesen Treppensprint hinauf zum Schloss Kyburg gemeistert hat.

Die Qualen der Läufer beim Treppensprint im Video: