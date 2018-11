2500 Teilnehmer am Räbeliechtli-Umzug

Räbeliechtli-Umzug in Wetzikon – das bedeutet, dass um 18 Uhr alle Strassenbeleuchtungen ausgeschaltet werden. Der Sternmarsch startete am Samstagabend gleichzeitig in Unterwetzikon, Kempten und Robenhausen. Begleitet wurden die Gruppen jeweils von der Harmonie Wetzikon, der Räbelgruppe Wetzikon und den Tambouren aus Bubikon.