150 Jahre Kirchengeschichte auf 600 Seiten veranschaulicht

In der vordersten Kirchenbank der katholischen Kirche in Dübendorf sassen gleich zwei Bischöfe. Marian Eleganti, Weihbischof im Bistum Chur, und Vitus Huonder, Diözesanbischof aus Chur. Ebenfalls in der ersten Reihe sassen auch Generalvikare Josef Annen, zuständig für Zürich und Glarus sowie Martin Grichting, Generalvikar im Bistum Chur. Das katholische Publikum, das die Kirchenbänke füllte, war aus der ganzen Schweiz und auch aus dem nahen Ausland angereist.