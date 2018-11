...Illnau-Effretikons Stadträte?

Selten befanden sich in einer Bibliothek Thriller, Krimi, Kinderbücher und literarische Klassiker so nahe beieinander, wie an diesem Samstag in Effretikon: Sechs der sieben Stadträte traten an, um ihre Lieblingsbücher vorzustellen. An der Veranstaltung nicht Teil nahm Stadtrat Samuel Wüst (SP).

Was als Lesung angekündigt war, entwickelte sich unter der Moderation des Journalisten Urs Heinz Aerni zu einer heiteren und bisweilen zeitkritischen Diskussionsrunde. Dass aus den Büchern nicht vorgelesen wurde, schien die wenigsten der rund vierzig Interessierten gestört zu haben. Stattdessen quittierte das Publikum das angeregte Gespräch des Halbrunds vor ihnen mit zustimmendem Raunen und viel Gelächter.

Elena Ferrante und Neapel

Den Anfang machte Stadtpräsident Ueli Müller (SP), der sich für Elena Ferrantes «Meine geniale Freundin» entschieden hatte. Der Roman ist Teil einer neapolitanischen Saga, die insgesamt vier Bücher umfasst: «Ich habe alle Bände gelesen», so Müller, der den Schreibstil der deutschen Übersetzung lobend hervorhob. Besonders vom weiblichen Publikum erntete der Stadtpräsident dafür anerkennendes Nicken.

«Auch ich lasse mir von Obrigkeiten nicht alles sagen.»

Erika Klossner-Locher (FDP)

Die Frage des Moderators, ob er Parallelen zwischen der politischen Situation Neapels und Effretikons ausmachen konnte, verneinte Müller grundsätzlich: Zu verschieden seien wohl die Lebensrealitäten und Voraussetzungen, als dass sich ein Vergleich anbieten würde.