«Wir schalten nicht einfach die Kernkraftwerke ab und schauen, was passiert»

Wie wollen Sie das lösen?

Eine Möglichkeit ist, mit möglichst genauen Wetterprognosen vorauszusagen, wann wie viel Solar- oder Windstrom anfallen wird. Wenn sich das planen lässt, können wir im Netz entsprechende Vorkehrungen treffen, damit es zu keiner Überlastung oder Unterversorgung kommt.

Bei der Wettervorhersage gibt es doch immer Unsicherheiten.

Ja, und es wäre nicht nur notwendig vorherzusagen, wie viel Strom erzeugt wird, sondern auch wie stark man sich auf die Vorhersage verlassen kann. Wahrscheinlichkeitsrechnung spielt da eine grosse Rolle. Hier wird sehr viel Planung dahinter stecken. Wir schalten nicht einfach die Kernkraftwerke ab und schauen dann mal, was passiert.

«Für Kaffee geben wir wahrscheinlich mehr Geld aus als für Strom.»

Bei der Steuerung des Netzes soll das sogenannte «Smart Grid» eine wichtige Rolle spielen, ein schlaues Stromnetz, das weiss, welcher Konsument gerade wie viel Strom benötigt. Damit weiss es aber sehr viel über jeden einzelnen.

Das stimmt. Wenn man sehr genau messen kann, welcher Haushalt wann wie viel Strom verbraucht, kann man daraus schliessen, was die Bewohner gerade tun. Das Netz kann aus dem Stromverbrauch zum Beispiel herauslesen, ob Sie in den Ferien sind oder nicht. Deshalb ist die Privatsphäre im Smart Grid ein wichtiges Thema. Man muss das aber in Relation sehen: Die meisten Menschen geben auf Facebook tiefere Einblicke in ihr Privatleben als über das Stromnetz.

Aber dort geschieht es freiwillig. Im Stromnetz hat der Staat Einblick in meine Lebensweise. Rechnen Sie mit Widerstand gegen das Smart Grid?

In der Schweiz sehen wir das bisher kaum. In anderen Ländern sieht es aber anders aus. Ein Kollege aus Frankreich hat mir kürzlich ein Foto geschickt von Leuten, die gegen Smartmeter demonstrieren. Das sind die Geräte, die den Stromverbrauch der Haushalte genau messen können.

Eine Umfrage zeigte kürzlich, dass die meisten Leute gar nicht wissen, wie hoch ihre Stromrechnung ist. Wie hoch ist Ihre?

Jetzt haben Sie mich ertappt! Ich glaube wir zahlen alle zwei – oder sind es drei? – Monate eine Pauschale von 170 Franken. Aber im Ernst: Das zeigt genau das Problem auf. Für die meisten von uns ist Strom kein Budgetposten, der weh tut. Für Kaffee geben wir wahrscheinlich mehr Geld aus als für Strom. (Interview von Beat Glogger)

