Schulgemeinde Fällanden will Steuern um neun Prozent erhöhen

Am 28. November könnte es an in der Zwicky-Fabrik zu hitzigen Diskussionen kommen. Grund dafür ist ein Antrag der Schulgemeinde an der Gemeindeversammlung. Die Schulgemeinde will eine Steuererhöhung von neun Prozent beantragen. Schulpräsident Bruno Loher (SP) bezeichnet den Antrag selbst als «happig» – allerdings habe die Schule dafür genügend Gründe.