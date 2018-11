Landi Bachtel kauft Areal der Walder Garage Kaiser

Seit Jahrzehnten betreibt die Land Bachtel am Walder Bahnhofplatz einen Laden mit einer Agrola Tankstelle. Aufgrund der engen Platzverhältnisse suche man schon länger einen Ersatzstandort für den Laden und die Tankstelle, schreibt Stephan Ryffel, Vorsitzender der Geschäftsleitung. Zudem habe auch der Gemeinderat schon angefragt, ob man die Tankstelle nicht verschieben möchte. Zapfsäulen mitten im Dorfzentrum wirken nicht sehr einladend.

Ein Ersatz scheint nun gefunden worden sein: Die Landi Bachtel führte im Juni dieses Jahres Gespräche mit dem Ehepaar Marlies und Roland Kaiser, Inhaber der gleichnamigen Garage in Wald. Das Paar hat bereits beschlossen, den Betrieb im Laufe dieses Jahres einzustellen. Deshalb entschied es, das Areal zu veräussern.

Baustart 2021

Auf dem Grundstück wird ab 2021 eine Tankstelle, ein Agrola-Shop und ein Autowaschpark erstellt.

Auch für den Landi Laden wurde ein neuer Standort gefunden: Die Felsenau. Bereits 2012 kaufte die Landi Bachtel die ehemalige Seidenweberei Keltex. Dort wird am 11. April 2019 auf 1500 Quadratmetern ein Laden eröffnet. In den Räumen erhalten auch das neue Geschäft der Molkerei Neff, eine Physio- und eine Arztpraxis einen Platz. Das Grundbuch- und Konkursamt der Gemeinde wird indes in das Dachgeschoss ziehen.

Die Räume am Bahnhofplatz, die nach dem Umzug leer stehen, werden nach dem Auszug komplett saniert und umgebaut. Mitte 2019 wird dort dann die Bäckerei Steiner einziehen. Für die Umbauarbeiten stellt die Generalversammlung der Landi Bachtel einen Sanierungs- und Umbaukredit von 2,1 Millionen Franken zur Verfügung.