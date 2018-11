«Kunst muss in der Gefahr leben»

20 ausverkaufte Vorstellungen und 15 000 Zuschauer erreichte «ZUP» in Genf. Nach über einem Jahr Pause wird die urbane Show nun in Winterthur wiederbelebt, wie es Nicolas Musin, kreativer Direktor und Choreograf, ausdrückt. Die Aufführungen in der Romandie waren in einem Genfer Skatepark, für jene hier in der Eulachstadt ab nächsten Donnerstag muss die Show in einem engeren Rahmen in der Halle Rapide im Areal Lokstadt funktionieren.

Die Bühne in Form von verschiedenen Rampen bilden das Zentrum für die Kreation aus Choreografie, Akrobatik, Schauspiel und Video. 21 junge Artisten, urbane Sportler und Tänzer erzeugen zusammen ein multidisziplinäres Spektakel. Vermischt werden Street Dance, Skateboarding, BMX, Inline Skating, Scooter, Parkour und Luftakrobatik.

Gemeinsame Sprache gefunden

Mit dem künstlerischen Hintergrund von Nicolas Musin und dem artistischen Selbstverständnis der jungen Performern treffen zwei Welten aufeinander. Der kreative Direktor kommt aus dem Ballett, wo für die Tänzer strikte Vorgaben gelten. Seine Künstler sind Freigeister, die in der Improvisation ihre Inspiration suchen. «Es braucht viel psychologische und emotionale Arbeit, um eine Struktur in die Show zu bringen, die den Künstlern ihre Freiheiten lässt. Entscheidend war, eine gemeinsame Sprache gefunden zu haben», so Nicolas Musin.