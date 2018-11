«Jedes Erlebnis kann positiv sein»

Elena Egli, jetzt sind Sie bei Switzerland’s next Topmodel ausgeschieden. Was war das Tollste, was Sie in dieser Casting-Show erlebt haben?

Es gab viele tolle Erlebnisse! Die Shootings sowie die Walks waren immer ein sehr großartiges Erlebnis. Aber auch, dass ich so viele tolle Persönlichkeiten kennenlernen durfte. All das macht es umso schöner.

Und welches Erlebnis möchten Sie lieber aus Ihrem Gedächtnis streichen?

(lacht) Ich finde, dass jedes Erlebnis positiv sein kann. Vielleicht sind wir es uns im Moment nicht bewusst, jedoch zeigt sich das in Zukunft oder zahlt sich dann aus.

Was haben Sie falsch gemacht, das Sie jetzt rausgeflogen sind?

Bei der Entscheidung hiess es, dass ich nicht schlechter, aber auch nicht besser wurde. Ich bin schon mit einem hohen Niveau zur Show gekommen. Natürlich war ich von meinem Ende bei Switzerland’s Next Topmodel enttäuscht, jedoch haben mich die Worte von Moderatorin und Model Manuela Frey gestärkt.

Wird jetzt also nichts aus Ihrer Model-Karriere?

Ich bin zwar nicht die Gewinnerin von SNTM, jedoch mache ich mit Sicherheit weiter in diesem Business. Ich habe sogar ein paar kommende Projekte.

Denken Sie, dass die Teilnahme an SNTM Ihnen im Modelbusiness etwas bringen wird? Oder ist es eher kontraproduktiv, dass Sie ein «Casting-Model» sind?

Ich bin davon überzeugt, dass es mich ganz bestimmt weiterhelfen wird. Vielleicht werden sich einige Türen schliessen, andere werden sich öffnen. Wie schon gesagt: Ich denke, alle Dinge, die wir machen oder alle Entscheidungen, die wir treffen, bestimmen unser Leben. Wir können sie nur positiv annehmen.

Vielleicht gibt es ja eine zweite Staffel SNTM. Was möchten Sie jungen Frauen und Männern, die an einer solchen Casting-Show mitmachen wollen, mit auf den Weg geben?

Wenn ihr euch gut genug informiert und diese Show euer grösster Traum ist, dann: «Go on!»