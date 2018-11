Die Feuerwehr Uster zeigte ihr Können

Die Kompanie 1 der Feuerwehr Uster spielte am Samstag an ihrer Hauptübung im Stadtpark unterschiedliche Unfall- und Brandszenarien durch. Unteranderem simulierte sie die Rettung aus einem umgekippten Auto, trainierte die sogenannte Sprungrettung von der automatischen Drehleiter und löschte Brände in Containern. Die Besucher konnten auch zuschauen, wie die Feuerwehrleute Türen aufbrechen: bei modernen Stahltüren mit einem Rammbock, bei den Holztüren gingen sie mit einer Motorsäge ans Werk.