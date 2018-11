«Das ist eine grosse Chance für unser Dorf»

Bis auf den letzten Platz war der Hirschensaal am Donnerstagabend gefüllt. Was mit der zentrumsnahen Siedlung Pünt künftig passiert, scheint die Egger offensichtlich zu interessieren. Als Monique Rijks, Mitinhaberin der Kommunikationsagentur S2R, die Veranstaltung mit den Worten «Wir sind fast so pünktlich wie die Tagesschau» eröffnete, trudelten immer noch Leute in den Saal, der Platz für etwas mehr als 50 Leute bot.